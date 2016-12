Isa väitis esmalt, et oli lapse autosse unustanud. Ta pidi viima Cooperi hommikul lasteaeda, kuid sõitis selle asemel Atlantas töökoha parkimisplatsile ja jättis lapse auto tagaistmele turvaistmesse.

Uurijad selgitasid välja, mees oli tollel saatuslikul hommikul einestanud koos pojaga restoranis ja sõitnud seejärel vaid 800 meetri kaugusel olevasse töökohta. Uurijad ei usu, et nii lühikese sõidu jooksul võis Harris unustada, et tal on autos ka pisipoeg, keda ta oli igal hommikul viinud töökoha juures asuvasse lasteaeda.

Valvekaamerate salvestiste uurimisel selgus, et Harris oli käinud lõunapausi ajal auto juures ja asetanud sellesse mingi eseme ja autoga väikese tuuri teinud. Politsei arvates on võimatu, et ta selle juures pisipoega tagaistmel ei märganud.

Mehe tööarvuti uurimisel avastasid politseinikud, et Harris oli vaid paar päeva enne poja surma otsinud interneti vahendusel vastust küsimusele, kui kaua koer või mõni muu loom ülekuumenenud autos vastu suudab pidada?

Ta oli ka vaadanud videoid, mis näitasid koerte piinarikast suremist kuumas autos ja olnud sage külaline internetifoorumis "Child Free", kus propageeritakse lastetut elu.

Uurimisel selgus ka, et Justin Ross Harris oli pisipoja surmapäeval saatnud tööl olles kuuele naisele nutitelefoniga pilte oma suguelundist. Naistest kaks olid tol ajal alles 17aastased.