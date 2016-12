Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin astus BNSi teatel täna ametist tagasi. Stalnuhhin ütleb, et teade tuli üllatusena, sest kavatseb taanduda hoopis riigieelarve kontrolli komisjoni esimehe kohalt. Riigi rahanduskomisjoni juhtimisel tekkis täna segadus, kui BNSi andmetel teatas parlamendi rahanduskomisjoni esimees ootamatult, et astub komisjoni juhi kohalt tagasi, vahendas TV3 "Seitsmesed uudised". Uudis tuli ootamatult isegi Soomes viibivale peaminister Jüri Ratasele, kuid ta toonitas uudist kommenteerides, et praegusel olulisel riigieelarve vastuvõtmise ajal tuleb kiiresti leida uus esimees. Jüri Ratas ütles, et vastavalt koalitsioonileppele kuulub rahanduskomisjoni esimehe koht Keskerakonnale ning fraktsiooni esimees peab leidma Stalnuhhinile järglase. Ratas tunnistas, et kandidaati sellele kohale hetkel ei ole.

Samal ajal aga polnud Mihhail Stalnuhhin enda tagasiastumisest kuulnudki. "Kuna ma uudiseid ei vaata juba kolmandat päeva, sest lihtsalt aega ei ole, siis minu jaoks oli kahe päeva jooksul see järjekordne üllatus," ütles Stalnuhhin TV3le. Stalnuhhin ütles, et jagas oma tähelepanu rahandusministri ettekande kuulamise ja BNSi ajakirjanikule vastamise vahel ning vastas ajakirjanikule sosinal. "Aga ma rääkisin sellest, et ma täna kirjutan alla avaldusele, et ma astun tagasi riigieelarve kontrolli komisjoni esimehe kohalt," selgitas Stalnuhhin.