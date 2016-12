Äripäeva poolt 2015. aasta majandusnäitajate põhjal koostatud kirjastuste TOPi võitja ASi SL Õhtuleht juhatuse esimees Merle Viirmaa nentis, et Õhtulehe kasum teenitakse paberärist.

„Meil on ärimudel, kus suur osa kasumist tuleb lehe tellijatelt ja üksikmüügist ostjatelt. Õhtulehe üksikmüük on kordades suurem kui headel konkurentidel. Tellijaid on meil ligi 40 000 ja nende arv on viimastel aastatel tublisti kasvanud, digitellijate lisandumisest rääkimata,“ selgitas Viirmaa ja lisas, et siiski on veeb väga oluline kanal ning Õhtulehtki ei saa trendidele vastassuunas kõndida, pigem joostakse edukalt kaasa.

Äripäeva TOPide koondedetabeli aluseks on kuus majandusnäitajat: käive 2015, ärikasum 2015, käibe ja kasumi kasv 2015. aastal, rentaablus ning varade tootlikkus.

