Ühte viiest teismelisest süüdistatakse lisaks vägistamisele ka õigusemõistmise takistamises ning lapsporno valmistamises ja omamises. Kahtlustatakse, et ta osaliselt filmis vägistamist ning ähvardas need videod sotsiaalmeediasse üles panna, kui ohver peaks ametivõimudega ühendust võtma.

Kõik viis poissi eitavad oma süüd. Üks neist väidab, et ta ei olnud sündmuse väidetaval toimumise ajal kuriteopaigal, kaks neist väidavad, et nad ei mäleta juhtumit ning ülejäänud kaks on teatud kuriteo episoodide toimumist kinnitanud, kuid eitavad, et tegu olevat olnud vägivaldse suguühtega.