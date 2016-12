Esmapilgul võib uue automaksu idee tunduda isegi üllas – rohkem maksavad just enam loodust saastavate autode omanikud. Kuid küsimus pole niivõrd loodushoius kui riigikassa täitmises.

Eelkõige peavad paljud Eesti elanikud sõiduki valimisel lähtuma nii turumajanduse kui ka looduse dikteeritud tingimustest: maal elades on vaja liikuma pääseda ka kohtadest, kuhu ühistransport ei ulatu ja seda ka siis, kui omavalitsus pole veel jõudnud pärast lumesadu teid lahti lükata. Kui ei taha päris jalameheks jääda, siis pole maaelanikul paraku valikut – sõiduk tuleb osta ja automaks on sel juhul karistus, et elad maal. Loomulikult ei pea maksude pärast muretsema ministrid ja riigikogulased, kellele autod liisitakse.

Eriti üllatav ja läbimõtlemata tundub võimuliidu otsus maksustada iga omanikuvahetus – nagu saastaks auto loodust vaid iga müügikorra ajal, muidu aga mitte. Nendele, kellel pole uue auto ostuks raha ja kes peavad pruugitud sõidukeid tihti vahetama, tähendab uus maks arvestatavat hoopi. Sest tegemist pole sugugi väikeste summadega, peale 130 eurot maksva registreerimise või 61 eurot maksva omanikuvahetuse võib uus lisamaks olenevalt autost ulatuda isegi üle poole tuhande euro. Et vanemate kasutatud autode puhul võib maks läheneda juba sõiduki turuhinnale, siis siit algavadki probleemid.

Kui odavamate kasutatud autode ostjad-müüjad ei registreeri juba praegu riigilõivu vältimiseks omanikumuutust ARKis, siis uue maksu lisandumisel võib ennustada ARKi vältijate hüppelist tõusu. Automaksust hoidumine võib kasvada omaette tööstusharuks, kus sõiduk seisab kogu kasutusaja ühe omanikfirma nimel, kuigi võib oma elukaare jooksul jõuda prominendi autost lõpuks rullnoka sõiduvahendiks – ilma et riik loodetud maksurahast sentigi endale saaks. Samuti ei kajasta ARKi register sel juhul suure osa Eestis sõitvate autode tegelikke omanikke – nii nagu tervet taasiseseisvusaega on saatnud segadused inimeste rahvastikuregistri järgse ja tegelike elukohtadega.

Poliitikud on möönnud riigilõivude varasemal kergitamisel, et kõrge lõiv pole tõepoolest enam kulupõhine, vaid mõeldud riigikassa täitmiseks ehk tegemist on ikkagi maksuga. Nüüd kavatseb riik koorida elanikelt mitu nahka, hakates kasseerima omanikuvahetuse ühe tehingu eest mitut maksu korraga, lüües valusamalt just odavamate autode vähemrahakaid kasutajaid.