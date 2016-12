Inglismaa suur rahvahääletus 23. juunil jäi „ootamatust“ tulemusest hoolimata Eestis läbi arutamata, sest meie ajakirjandus tegeles oma toote – presidendi valimiskampaania läbimängimisega. Etendus, kus kõik läks ettenähtult viimaste sekunditeni, ent siis toimus täielik ärakukkumine ja tuli korraldada eelnevalt välja valitud võitjale lisafiniš.

Donald Trumpi võit USA presidendivalimistel oli ajakirjandusele uus läbikukkumine ja seda nii siin- kui sealpool lompi, millest pole raske järeldada, et nii poliitika tipud kui ka nende soove vahendav ja neile ettepanekuid tegev „neljas võim“ ei adu juba pikemat aega masside tegelikku meelsust ja käitumisvalmidust.

See, mis hakkas pärast valimistulemuste selgumist USA linnade tänavatel toimuma, oli kõigile uus üllatus ja ühtaegu sõnum, et on tark valimisseadust muuta. Igal juhul on USAs juba esitatud esimesed eelnõud presidendi valimiskorra muutmiseks.

Tegudeni pole jõutud

Eesti valimissüsteem on parajalt Ameerika nägu, kui meenutada 1992. aasta kaheetapilist presidendivalimist – et keegi ei saanud rahvalt võiduks vajalikku 50% toetust, tehti president (+59 –31) riigikogus.

Pärast seda on presidendi suutnud valida vaid neljaparteiline riigikogu, kus kõik olid rahul riigipirukast saadud osaga. Kes Toompeal, kes Tallinna all-linnas. Neljal korral on aga tulnud kaasata valimiskogu, mis äsja osutus samuti teovõimetuks.

Ühekülgse otsustusprotsessi ja selle samaväärse kajastamise tulemus on see, et 24 aastat kestnud läbikukkumistele on reageeritud vaid senise süsteemi üha uute ja naeruväärsete peenhäälestuste pakkumisega (kuni tühja hääletavate valimiskogu liikmete olemasolu eitamiseni välja).

Murranguks tuleb pidada Jüri Ratase valitsuse programmis kirjas olevaid lubadusi muuta presidendivalimiste süsteemi ja kehtestada rahvaalgatus. Kena, aga et näod ja isikud korduvad, ei saa jätta meenutamata, et täpselt sama lubasid 2002. j a 2003. aastal moodustatud koalitsioonide programmid, kuid toona ei tehtud tegelikult nende lubaduste täitmiseks midagi.

Vastasleeril on praegugi hea võimalus pöördeliste muudatuste vältimiseks viidata Brexitile. Infonappusest tulenevalt teavad eestlased vähe sellest, et 2. oktoobril Ungaris toimunud rahvahääletus näitas sel ajal hirmust hinge kinni pidanud ELi ladvikule selgelt, et isegi sääraste juhtidega nagu Viktor Orban oskab enamik rahvast siiski õigesti otsustada. Teiseski Eestiga kõrvutatavas riigis Bulgaarias algab arutelu riigikassast erakondadele eraldatavate rahasummade suuruse üle.

Rahvahääletus pole Eesti vabariigi ajaloos mingi uudis. Probleem lihtsalt algas sellest, et meie praegune põhiseadus on kirjutatud viimase sõjaeelse, mitte Eesti vabariigi esimese põhiseaduse vaimus. See kolmas teenis riigipöörajaks hakanud Konstantin Pätsi veendumust, et eesti rahvas on rumal ja talle ei saa usaldada ei seadusalgatust ega rahvahääletust. Nood õigused olid kirjas Eesti vabariigi 1920. aasta põhiseaduses, mille eeskujuks oli toona kõige demokraatlikumaks peetud Šveitsi konföderatsiooni põhiseadus. Juba Eesti esimene rahvahääletus 1923. aasta veebruaris näitas, et rahvas ei mõtle sugugi nii nagu I riigikogu, kes pidi seetõttu vastavalt seadusele laiali minema ja valiti II riigikogu. See jäi ainsaks sisuliseks rahvahääletuseks, sest 1926. ja 1932. aastal blokeerisid riigikogulased kaks uut rahvahääletust. Kolm toimunud rahvahääletust (august 1932–oktoober 1933) olid seotud uue (teise) põhiseadusega, mis on selgelt midagi muud, kui usuõpetuse üle otsustamine 1923. aastal.

Kuna olen ise Toompeal mitu vahetust teinud, siis julgen arvata, et nii enne kui pärast okupatsiooni sinna pääsenud valitsejaid on hirmutanud vaid üks asi – sundlaialiminek ehk oma poliitika untsumineku tunnistamine.

Rahvas on rumal?

Esimene täispikkusega ehk VIII riigikogu arutas ennetähtaegsete valimiste korraldamist palavikuliselt kahel korral. Polnud vahet, kas oldi võimul või opositsioonis – kõik Toompeale väikese häältesaagiga pääsenud inimesed olid neil päevil rohkem ninapidi koos kui enne ja pärast seda ning käis vastastikune veenmine – jääme volituste lõpuni! See hoiak kehtib praegugi ja kõiki katseid rahva sõnaõiguse suurendamiseks (kas või presidendi otsevalimise kehtestamisega) on raudse järjekindlusega tõrjutud.

Tõe huvides mainin, et presidendi rahva poolt valimise parima võimaluse nurjas 1994. aastal Keskerakonna esimees Edgar Savisaar, ent see ei taganud talle kohta laua taha ja kui ta üritas hiljem linnapeana Tallinnas rahvaküsitlusi korraldada, siis töötas vastasleer nende vastu nii, kui sai. On kurb meenutada, et inimesi suudetigi kesklinnas kehtiva piirkiiruse, Harju tänava tuleviku jt. asjade otsustamisest eemal hoida.

Vilunud meediatorudel on käkitegu kõik maha teha või farsiks muuta, ent küsigem lihtsalt – kuidas kodanik õpib otsustama, kui talle ei pakuta selleks üldse võimalust või kui selle pakkumine kuulutatakse häbiteoks ja rumaluseks. Kas tõesti on šveitslased, kes sobisid omal ajal meile eeskujuks, endiselt rumalad, sest korraldavad igal aastal kaks–neli üldriiklikku rahvahääletust, kohalikest rääkimata? Rääkimata lätlastest, kes on pärast taasiseseisvumist saanud osaleda üheksal ja leedulased 11 rahvahääletusel. Need hääletused on andnud nii oodatud kui ka mitteoodatud tulemusi, ent eks parlamendivalimisedki anna teinekord ootamatu tulemuse ja sellega lepitakse. Sest tänu demokraatia püsimisele saab nelja-viie aasta pärast poliitikat taas muuta ja kõik loksub paika!

Sama kehtib ka rahvahääletuste puhul, ainult et eelnevalt tuleb kehtestada tulemuse hindamise reeglid, mida Brexiti puhul ei tehtud.