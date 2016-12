Kõik sai alguse ühel pühapäevasel päeval, mil Liisi tundis, et nüüd on aeg minna sünnitama. Küll aga oli tegu valehäirega ja erakorralise meditsiini osakonnast saadeti naine minema teadmisega, et asjaks võib minna alles nädala pärast. "Oli kolmapäeva hommik ja mõtlesin, et jube imelik on olla. Kella viie ajal õhtul jäin magama ja ärkasin kuue ajal jubeda kõhuvaluga," räägib Liisi. Ta lisab, et mitu tundi käis ta vaat et roomates mööda korteri põrandat ringi, saades aru, et nüüd on aeg ennast haigla poole sättida. "Samas veed polnud veel ära tulnud. Priit ütles, et lähme siis, kui need on tulnud," räägib Liisi.

Pereisa jõudis töölt koju õhtul üheksa ajal ja võttis asja rahulikult. Priit käis pesus ja Liisi jõudis selle aja jooksul ka haiglakoti valmis pakkida. Siis, otse köögipõrandale, tulid ka need kauaoodatud veed! Paar pakkis ennast autosse ja hakkas Tartu poole sõitma. "Teel haiglasse Priit veel küsis, kas tanklast jõuame läbi," naerab Liisi, et meespoolel paistis haiglasse jõudmisega maa ja ilm aega olevat. Ühel hetkel aga mõisteti, et pikka jokutamist enam pole ja kutsuti Tartust poolele teele haiglabrigaad vastu. "Vaatasin, et asi kisub jamaks. Viimase hetkeni lootsin, et kiirabi jõuab enne kohale kui laps sündima hakkab," räägib Priit. Nii ei läinud. Ühel hetkel karjatas Liisi seda, mida mõlemad kartsid – nüüd tuleb tuleb tee äärde seisma jääda.

"Liisi on muidu vaikne, ent siis oh sa säde, kus tuli temast jube hääl välja, põhimõtteliselt käsuvormis ütles ta, et kas sa saad, raisk, teeäärde, sest laps kohe sünnib. See oli esimene kord kui teda kartma hakkasin, vaatasin, et kas saan kuskile kähku ära keerata," naljatleb Priit.

"Oleks esimene sünnitus olnud, siis ma poleks teadnud. Oleksin ehk mõelnud, et kui on valus, siis on valus. Ent ma tundsin juba, et pea hakkas välja tulema. Siis ma käskisin Priidul seisma jääma. Tema ütleb, et kurja häälega. Ma ise ei mäleta," lisab Liisi nüüd tagasihoidlikult.

Priit lasi auto istmed taha, helistas hädaabisse, kust suunati telefonile ämmaemand, kelle juhendamise järgi hakati sünnitust vastu võtma. Küll aga oli poisil tuli takus ja telefonitoru otsas juhendav ämmaemand ei jõudnud lapse kiirusega sammu pidada. "Ta ütles, et õlg peab paistma ja siis suru. Ma ei jõudnud vaatamagi hakata, et kus see õlg veel on, kui juba oli poiss süles. Ta kuidagi nii äkki hüppas välja," räägib õnnelik isa. Ka Liisi nendib, et sünnitus läks erakordselt kiirelt. "Mõni sünnitab 12-13 tundi. Meil läks hästi," sõnab ta. Laps käes, sõideti vastu kiirabiautole. Kokkulepitud paika jõudes oodati kiirabi veel pea kümme minutit. "Kuni Tartuni oli ikka võbin sees," sõnas Priit, et tunne oli hindamatu.

"See mõte on käinud peast läbi, et mis me järgmisel korral ikka hakkame haiglasse minema. See on nii lihtne värk - vann on meil olemas ja teeme kodus ära," naerab Priit.