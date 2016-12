Kui kõik lood räägivad armastusest, siis Elina Borni sõnul meeldis talle euroloo juures just see, et Fred Kireger kirjutas hoopis kusagil eksisteerivast maailmast, kus toimuvad huvitavad asjad ja kuhu saab ainult siis minna, kui ise kedagi kaasa kutsuda. "Kõik, mida sa soovid, lähebki täide," ütleb Elina.

(Stina Kase)