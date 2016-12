"See on tõeline Eesti muusika pidu! Ühel päeval jõuab kõikide kuulajateni kümme täiesti uut ja suurepärast laulu – sellist ettevõtmist ei tulegi mul eesti muusika ajaloost varasemast meelde," kommenteerib homme toimuma hakkavat produtsent Mart Normet .

Kunagi varem pole poolfinaliste sellisel kujul avalikustatud – tavaliselt on laulud avalikkusesse jõudnud ühekaupa vastavalt sellele, millal artistid need valmis on saanud. Sel korral on aga start kõikidel võrdne – 8. detsembril esimese poolfinaali lauludel ja täpselt nädal hiljem, 15. detsembril teise poolfinaali lauludel.