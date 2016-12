Räppar Genka abikaasa Maris Kõrvits jagas Instagramis pilti värskest ilmakodanikust, kes nende perre lisandunud on.

Õhtulehele teadaolevalt veedavad Kõrvitsad haiglaseinte vahel aega juba eile õhtust saadik. Et beebil on seljas sinine riietus, võib eeldada, et tegu on pojaga.

Genka ja Marise peres kasvab juba kuueaastane tütar Tuule Teele, Marisel on eelmisest kooselust sündinud poeg Oscar Robin.

Palju õnne ka Õhtulehe poolt!