Pärnumaal Viinahaual elav tuntud kirjasaatja Hillar Kohv sattus justkui lõputuna näivasse sekeldusse ettevõtte Elisaga, mis pakkus mehele 4G internetti ja pidi selle ka ise kohale toimetama. Pakkumisega nõustunud Kohv jäi kullerit ootama, ent kuller pärast korduvaid lubadusi kohale ei jõudnud.

„24. novembril saadeti minu mobiiltelefonile sõnum, et kuller soovib mulle Elisa pakki kätte toimetada,“ kirjutas Kohv. 28. novembril helistaski talle naisterahvas, et leppida kokku paki kättetoimetamise aeg. Kokku sai lepitud järgmine hommik, üheksa ja kümne vahel. 29. novembri hommikul saabuski sõnum, et Elisa pakk toimetatakse kohale kella üheksa ja kümne vahel.

(URMAS KALDMAA)

„Mina ootan ja ootan ning ei kedagi,“ selgitab Kohv, et kuller kohale ei jõudnudki. Päev hiljem helistati mehele taas, et kokku leppida uus aeg paki kohaletoimetamiseks. Sedapuhku lepiti kokku 1. detsembri hommik. Samuti üheksa ja kümne vahel. Kuid kõik kordus taas. „Ootasin taas lõunani ära ja ei kedagi,“ on Kohv pahur ja pettunud. Viimaks jõuti kokkuleppele, et pakk toimetatakse Port Arturi Elisa esindusse ja Kohv läheb sellele sinna ise järele.