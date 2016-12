Kolmapäeval ja neljapäeval Brüsselis töölähetuses viibiv Kalev Kallo on siiras hämmingus, et tänases Postimehes on teda puudutavates vestlustes on esitatud vaid valikulised fragmendid.



“Kui meenutada aastatetagust nn Tararassovi lugu, siis nimetatud isik otsis tõesti väga aktiivselt kontakti pakkudes panga kaudu erakonnale ametliku laenu võimalust. Kuna see huvi Keskerakonnal tol hetkel oli, siis toimusid ka kohtumised. Kohtumiste käigus muutus aga Tarassovi pakkumise sisu järjest segasemaks ning kahtlasemaks,” ütles Kallo, “vestluste käigus võidi tõepoolest arutada ka erinevaid mittetulundusühingute variante, nagu Postimehes kirjas.

Tarassovi poolne pealekäimine muutus aga üha pealetükkivamaks ning kummalisemaks, mistõttu vältisin edaspidi temaga kohtumisi ning lõpuks teatasin kategooriliselt, et ei soovi tema vahendusel mingeid asju ajada.”



“Tegemist võis olla pahatahtlike kavatsustega või provokatsiooniga, kuid keeldusin sellest ning pole ka ebaseaduslikku tegu toime pannud,” lisas Kallo, "kindlasti ei pea me õigeks kohtumaterjalide valikulist avaldamist meedias, kohtumaterjalide arutamise koht on ikkagi kohtus."