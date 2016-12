Kui tahad alla võtta, siis peab juba hommikul korralikult valima, mida süüa ja mida mitte.

Eks kõigil ole olnud neid hommikuid, kui kodus süüa ei jõua ja nälja peletamiseks haaratakse kuskilt kohvikust mõni saiake. Kuigi aegajalt võib hommikul ka saiakestega maiustada, siis igapäevaseks harjumuseks seda teha ei maksa. Uuringud näitavad nimelt, et hommikusöök on üheks kaalu langetamise võtmeks, kirjutab Women's Health Magazine. Nimelt on need inimesed reeglina saledamad, kes söövad suurema hommikusöögi ja sellest tulenevalt veidi väiksema õhtusöögi.

Seega, kui tahad kaalust alla võtta, siis väldi süsivesikuterikast hommikusööki ning jälgi, et toit sisaldaks hoopis: