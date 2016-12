Üle kümne aasta vaikselt oodanud ja plaani pidanud FBI agendid Dana Scully ja Fox Mulder on tagasi verivärsketes "Salatoimikute" episoodides, milles avatakse veelgi süngemad toimikud.

Kuus uut episoodi toob vaatajate ette sarja looja Chris Carter ning peaosades mängivad taas David Duchovny ja Gillian Anderson. "Hea uudis on see, et maailm on muutunud veelgi veidramaks, mistõttu on praegu ideaalne aeg need kuus lugu rääkida," ütles sarja looja Carter.