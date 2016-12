Ta lisas, et see, kas kinnistu lõpuks ka sellise hinnaga müüakse, pole aga kindel. "Vanalinna kinnisvara on üsna pika vinnaga, oodates pigem sellist "erihuvidega" ostjat."

Rahahädas Keskerakond otsustas maha müüa Tallinna vanalinnas Toom-Rüütli tänaval asuva kinnistu, et partei saaks oma võlad tasuda. Kinnisvarabüroo analüütik hindab, et Keskerakonna peakorteri pakkumishind võib jääda 2,4 miljoni euro kanti.

Kui tekib aga soov minna koos turistidega vanalinna punaseid katuseid imetlema, siis Kohtuotsa vaateplatvorm on kinnistust vaid 40 meetri kaugusel.

Veel jäävad Toom-Rüütli 3/5 vahetusse lähedusse näiteks Iirimaa, Hollandi ja Portugali suursaatkonnad, Tarbijakaitseamet ning mitmed peened söögikohad.

Hoone asukoha miinusena toob Vähi välja parkimiskohtade nappuse, keerulise liikluskorralduse ja vaadete puudumise.

Kui suur on aga üldiselt nõudlus Tallinna vanalinnas asuva kinnisvara järele?

"Nõudlus ja pakkumine on piiratud tulenevalt hinnatasemest ja paraku ka

asukohast – paljud ettevõtted näiteks eelistavad uusi ärihooneid, need on hea

parkimise ja mõistlike kommunaalkuludega," märkis Vähi.

(Teet Malsroos)

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas ütles juba 1. detsembril, et Keskerakond on võimeline oma rahalist seisu parandama, kuid selle hinnaks võib olla kinnistute müük. Täna kinnitas erakonna peasekretär Ratase sõnu, teatades, et erakond peab oma finantsseisu parandamiseks vanalinnas asuva peakorteri maha müüma.

“Keskerakonna rahaasjad on pikka aega olnud korrast ära ning erakonna uue juhtkonna soov on finantsprobleemidele võimalikult kiire lahendus leida,” ütles Keskerakonna peasekretär Jaak Aab.

"Küll raske südamega, aga siiski kindlameelselt otsustasime alustada tööd selle nimel, et Toom-Rüütli tänaval asuv kinnistu realiseerida. Tegemist on piisavalt väärtusliku kinnistuga, et suudaksime kõik oma kohustused tasuda.”

Aab rõhutas, et Keskerakond on asunud järgima väga ranget finantsdistsipliini. “Seesugust vastutustundetut suhtumist rahaasjadesse ning ohjeldamatut kulutamist ei saa Keskerakonnas enam olema. Selleks aga, et varasemad vead parandada, oleme sunnitud erakonna kinnisvara müüma.”

Aabi sõnul selgub hiljem, kas Keskerakonna peabüroo kolib tulevikus rendipinnale või õnnestub soetada väiksem pind erakonnale endale.

Eesti Ekspress kirjutas aastaid tagasi, et Keskerakond sai Tallinna linnalt 2010. aasta suvel Toom-Rüütli tänavale umbes 700 ruutmeetrit pinda tasuta.