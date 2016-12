Kaitseminister Margus Tsahkna andis täna üle missioonimedalid Liibanonis ÜRO rahuvalvemissioonil ja Malis Euroopa Liidu väljaõppemissioonilt naasnud kaitseväelastele.



Kaitseminister Tsahkna tänas kaitseväelasi eeskujuliku teenistuse eest ning rõhutas välisoperatsioonidel teenivate kaitseväelaste tähtsust Eesti riigikaitse jaoks.



„Kaitseväelased on missioonidel teenides näidanud end võimekate sõdurite ja eeskujulike liitlastena. Seda, et Eesti sõdurid on kõrgelt hinnatud, kinnitasid mulle aasta alguses Liibanonis missioonil viibivaid kaitseväelasi külastades ka meie liitlaste esindajad,“ ütles Tsahkna. „Just teie olete need, kes suurendavad meie liitlaste usaldust Eesti vastu,“ ütles minister missioonisõduritele.



„Eesti valitsus ja rahvas on uhked teie teenistuse üle. See uhkus on teadmine, et me saame teile kindlad olla, kui kodumaa vajab teid,“ ütles Tsahkna.



Eesti kaitsevägi osaleb Liibanonis ÜRO juhitaval rahuvalvemissioonil UNIFIL jalaväerühma ja staabiohvitseridega. Malis teenivad Eesti kaitseväelased ÜRO missiooni MINUSMA ja Euroopa Liidu väljaõppemissiooni EUTM-Mali koosseisus.