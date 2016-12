ETVst lahkumisega on seotud üks tormilisemaid perioode Lepa elus. 1999. aasta detsembris lõpetas ringhäälingunõukogu Lepa töölepingu ja määras ETV juhiks Tiina Kangro. Lepale heideti ette finantsprobleeme ja kehva juhtimiskultuuri. Lepp ise pidas kingasaamise põhjuseks võimul olnud kolmikliidu -Reformierakonna, Mõõdukate ja Isamaaliidu - vandenõud.

Tants ja trall Lepa vallandamiste ja tööleennistamistega kestis mitu kuud. Tüli sai lahenduse 2000. aasta kevadel. Siis sai ametisse uus ringhäälingunõukogu, kes saavutas Lepaga kokkuleppe: mehele maksti saamata jäänud palk, vastutasuks võttis endine peadirektor tagasi töövaidluskomisjoni antud kaebused.

Sekeldused Kalev Spordiga

Järgmine suurem segadus ootas ees 2009. aastal. Lepp ostis võlgades telekanali Kalev Sport. See sai peatselt nimeks TV4, kuid too läks kiiresti pankrotti. Saateid hakkas edastama hoopistükkis uus kanal TV14. Paljud süüdistasid Leppa, et too ostis telejaama ainult selleks, et Kalevi omaniku Oliver Kruuda võlad pankrotiga maha kanda.

2012. aastal sai Lepast Tallinna Televisiooni juhatuse liige. Ka siin pole pääsu hämaratest asjaoludest. TTVd on süüdistatud saadete ostmises Lepale kuuluvalt telejaamalt TV14. Lepp oli seotud ka TTV kõmulise sarja "Savisaare protsess" tootmisega.