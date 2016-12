Kuigi kontskingad tekitavad jalgadele põrgupiina, ei taha ükski naine neist loobuda. Miks see nii on?

Kõik naised teavad, et kontskingad panevad jalad valutama, ometi ei ole keegi neist veel täielikult madala kinga usku pööranud. Miks see nii on, kirjutab veebiportaal The List.

1. Kontskingad muudavad kõnnaku atraktiivsemaks.