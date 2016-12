Müüjad, kes dokumenti ei küsinud tõid vabanduseks erinevaid põhjuseid: „Ma just oleks dokumenti küsinud“ (noorel oli pangakaart juba makseterminalis), „Ma tavaliselt küsin dokumenti“, „Ma arvasin, et sa oled vanem“, „Ma vaatasin, et asi on kahtlane ja seepärast ei küsinud“.

Ettevõtmise eestvedaja Lääne-Viru maavalitsuse tervisedendaja Kaidy Aljama selgitas, et 55% ehk 33 müügikohas küsiti isikut tõendavat dokumenti ja 45% ehk 27 müügikohas dokumenti ei küsitud. Tema sõnul ei tulnud erisust välja maa ja linna poodide vahel, samuti lahja ja kange alkoholi ostmisel.

Pea pooled Lääne-Virumaa müügikohad ei küsi noortelt alkoholi või tubakat ostes dokumente Lääne-Virumaa Tervisenõukogu koostöös Lääne-Virumaa Noortekoguga viis nelja päeva jooksul kuuekümnes erinevas Lääne-Virumaa müügikohas läbi alkoholi ja tubakatoodete testostmise, millest selgus, et pea pooled müügikohad ei küsi noortelt taoliste ostude puhul vanust tõendavat dokumenti.

Selgus ka, et kõige lihtsam on alaealisel alkoholi ja tubakatoodet kätte saada tanklates ja kõige keerulisem suures kaupluses. „Tanklates üldjuhul dokumenti ei küsita (80%), väikestes kauplustes ei küsita 36% tõenäosusega, keskmise suurusega poodides 45% tõenäosusega ja suurtes poodides 20% tõenäosusega,“ märkis Aljama.

Aljama sõnul tunnistavad ka noored ise, et alkoholi või sigarette on väga lihtne alaealisena kätte saada. „Tavaliselt minnaksegi ise ostma, sest dokumenti ei küsita või lastakse osta vanemal sõbral, võõral, lapsevanemal või kasutatakse vale dokumenti. Eriti lihtne on noorte sõnul alkoholi osta õhtusel ajal tanklatest, kus müüakse kaupa luugi kaudu“.

Edukad tesostmised, kurvastav tulemus

Testostmine viidi läbi üle maakonna erinevates kioskites, tanklates ja poodides ning see toimus Lääne-Virumaa Tervisenõukogu, Tervise Arengu Instituudi ning Rakvere politseijaoskonna teadmisel ja toel. Kaup, mida Lääne-Viru Noortekogu napilt täisealiseks saanud ja väljanägemiselt väga noored üritasid osta, oli lahja alkohol (siider, õlu), kange alkohol (viin, rumm) või sigaretid.

Sageli osteti lahjat ja kanget koos, mõnikord lisati ka tubakas. Kaup lasti kassas läbi lüüa ning kogu ostuprotsess kestis maksmiseni ning seejärel noor ütles, et tegemist on testostuga.

Vastavalt sellele, kuidas müüja käitus, sai ta meeldetuletuskaardi dokumendi küsimise kohta „Küsi alati noortelt alkoholi- ja tubakatoodete ostmisel dokumenti“ või tänukaardi „AITÄH, et küsid noortelt alkoholi- ja tubakatoodete ostmisel dokumenti“ ning väikese meene.

Kuigi testostmise käigus tuli ette huvitavaid juhtumeid, kus lubati kutsuda politsei või helistati järgmisse kohalikku kauplusesse ning hoiatati testostmise eest, siis selgitas Aljama, et selle ettevõtmise eesmärk oli näha, milline on maakonna hetkeseis alkoholi kättesaadavusega.

Operatsioon läheb kordamisele

„Eesmärgiks ei olnud müüja karistamine või sildistamine, vaid ikka ettevõtete ja ka ühiskonna hoolivuse ja ühiskondliku vastutustunde suurendamine,“ kommenteeris tervisedendaja, täiendades, et sarnast testostmist on plaanis järjepidevalt korrata. Lääne-Virumaal on 10-24 aastaseid noori Statistikaameti andmetel käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga 6853.