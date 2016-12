Kõlleste Kommimeistrite vabriku idee sai alguse aastal 2005, kui ilmnes, et mesindussaaduseid Eesti turul realiseerida on ülimalt raske ning enamikele mesindussaadustele puudub igasugune turg (õietolm, taruvaik, suir).

Kuna kõnealused mesindussaadused on väga spetsiifilise maitsega ega sobi paljudele, tekkis mõte lisada õietolmu, taruvaiku ja suira šokolaadi sisse selleks, et tasakaalustada maitsed ja teha need kasulikud ained kõigile suupäraseks.

Idee kaitsmise käigus ilmnes, et taoline rakendus on esmakordne maailmas.

Tänaseks päevaks on Kõlleste kommimeistrite omanduses kaks patenti – õietolmu kasutamine šokolaadis-kommides/tahvlites alates 5%-70%-ni ja taruvaigu kasutamine alates 2%-50%-ni.

Lisaks toodame teisigi erinevate lisanditega šokolaaditahvleid ning ka šokolaadikomme mesindussaadustega.

Sortiment on kasvanud tänaseks päevaks küllaltki suureks – üle 100 sordi komme, 23 erinevat 100g šokolaaditahvlit ja 14 erinevat 200g šokolaaditahvlit. Lisaks 5 erinevat sorti kommikarpe.

Kõlleste Kommimeistrid ei kasuta säilitusaineid. Kõik tooted tehakse eranditult käsitsi, alates kommide valmistamisest kuni pakkimiseni.

Kõlleste Kommimeistrite ajaloo algusest oleme ka populaarsed asutuste kinkepakkide tootjad. Samuti tehakse eritellimusel šokolaade klendi oma logoga pakendisse. Miinimumtellimust pole.

Vaata täpsemalt SIIT!