Ilmselt on enamik mehi elu jooksul mõned korrad magamistoast välja visatud ja pidanud öö diivanil mööda saatma. Mehe diivanile magama saatmine on aga palju kordi hullem karistus kui ükski naine arvata oskab.

Kes ei oleks kallimat diivaniga ähvardanud või siis oma ähvarduse ka täide viinud? Mehe diivanile magama saatmine võib aga olla palju julmem karistus kui me plaaninud oleme.

1. Sellepärast, et diivanid on koduks kõiksugustele bakteritele ja lestadele, kes ainult ootavad, millal nad saavad diivanil suigatanud inimese kallal maiustama hakata.

2. Sellepärast, et diivanid on liiga pehmed, mis mõjub selgroole halvasti. Lisaks sellele ei saa kõveras magav inimene korralikult hingata ning ööuni on seetõttu rikutud.

3. Diivanid kipuvad keha all väga kuumaks minema, mis ei ole samuti kehale ja magamisele kuigi hea.