Kas Victoria ja David Beckhamil on plaanis kinkida maailmale uus Justin Bieber?

Maailmakuulsa paari noorim poeg, vaid 11aastane Cruz sõlmis lepingu Bieberi mänedžeri Scooter Brauniga, kellele on antud ülesandeks poisist popstaar teha.

Algus on paljutõotav: Cruz, kelle moekunstnikust ema oli nooruses Spice Girlsi stiilseim, kuid nõrgim laulja, tuli esmaspäeval lagedale isikliku Instagrami lehega ning Daily Maili teatel on tal juba üle 114 000 fänni. Valmis on ka Beckhamite võsukese debüütsingel “If Every Day Was Christmas”, mis peaks ilmuma lähiajal.