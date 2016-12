1. Rahateema on üks suuremaid põhjuseid, miks abielud purunevad. Ära alusta oma uut elu rahaprobleemidega, mistõttu vali kleit, mida endale lubada saad.

FemaleFirst on välja toonud 5 põhjust, miks sa ei peaks pruutkleidile meeletuid summasid panustama.

Soov oma pulmapäeval imeline välja näha on mõistetav. Kuid kui konfetid langenud ja pidu läbi, on ilmselt miinustes krediitkaart viimane, millele mõelda soovid.

2. Pruutpaaride salongid teavad väga hästi, kui emotsionaalsed on pruudid ja seega pole patt küsida just sellist hinda, mille eest ollakse nõus maksma. Kuid enne, kui lähed salongi, veendu, et mõnes tavalises peoriiete kaupluses mõnd eriti kaunist ja pidulikku valget kleiti ei leidu.

3. Taaskasutus. Kas teadsid, et mida rohkem on pruudiloori kantud, seda rohkem see õnne toob? Ja õnn kulub abielus kindlasti ära.

4. Kui sulle tõesti mõni disainerkleit on silma jäänud, leia sellest nii palju fotosid kui võimalik ja vii need oma õmbleja juurde. Pole võimatu, et saad nii oma lemmikkleidi märksa odavamalt.