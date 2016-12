ERR-ile teadaolevalt kahtlustatakse Leppa Tallinna Televisiooni vara omastamises, samuti on kinni peetud Mart Ummelas. Kahtlustuse kohaselt on Tallinna Televisioonile tekitatud kahju suurusjärgus paarsada tuhat eurot.

Kolmapäeva hommikul pidasid keskkriminaalpolitsei töötajad kuriteos kahtlustatavana kinni Tallinna Televisiooni (TTV) juhatuse liikme Toomas Lepa. Lisaks Lepale pidasid politseinikud samas kuriteos kahtlustatavana kinni veel kolm inimest, kellest üks on TTV töötaja. Kahtlustus on esitatud ka ühele juriidilisele isikule.

Esialgse kahtlustuse järgi on Toomas Lepp lasknud mitme aasta vältel maksta Tallinna Televisioonil temaga seotud ettevõttele igakuiselt tasu teenuste eest, mida tegelikult ei osutatud. Praegu on alust arvata, et sellega on Tallinna TV-le tekitatud kahju suurusjärgus paarsada tuhat eurot.

Toomas Lepp on kuriteos kahtlustatavana kuni 48 tunniks kinni peetud.

Toomas Lepp

Prokurör Leelet Kivioja sõnul on nii politsei kui ka prokuratuuri üks prioriteetidest uurida kohalike omavalitsuste vara võimalikku väärkasutamist – kas omavalitsustele eraldatud raha kasutatakse kohaliku elu edendamiseks või kellegi isiklikuks rikastumiseks. "Kuivõrd sihtasutus TTV kuulub Tallinna linnale, on kahtlustuste järgi kaudselt omastatud maksumaksja raha isiklikuks hüvanguks. Hetkel kogutud tõendid viitavad, et omastamine olnud järjepidev ning kestnud aastaid."

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler kinnitas, et igal aastal on büroo töötajad edastanud prokuratuuri kriminaalasju, milles kahtlustatakse just kohalikus omavalitsuses või selle hallatavas asutuses toime pandud korruptsioonikuritegusid. "Omavalitsustes toimuv on kahtlemata ka edaspidi meie terava pilgu all, sest avalike vahendite omakasust lähtuv kasutamine ei arenda kohalikke olusid ega muuda meie inimeste elu paremaks."