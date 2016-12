Enamik naisi on harjunud intiimpiirkonna, kas täiesti paljaks või siis osaliselt paljaks ajama. Arstide sõnul on see aga väga loll tegu.

Enamike naiste jaoks on nabaaluse piirkonna karvade ohjeldamine tavapärane osa oma igapäevaelust. Nüüd tuleb aga välja, et see ei pruugigi olla kuigi hästi kulutatud aeg, kirjutab Cosmopolitan.

Nimelt avaldati ajakirjas Sexually Transmitted Infections uuring, mis näitab, et paljaks aetud intiimpiirkonnaga naistel on palju suurem oht nakatuda mõnda sugulisel teel levivasse infektsiooni. Seejuures sama kehtib ka meeste kohta.

Põhjuseks on asjaolu, et raseerimine vigastab nahka, mis teeb nakkuste leviku eriti kergeks. On aga veel ka teinegi asjaolu. Nimelt avastasid teadlased, et inimesed, kes kipuvad oma intiimpiirkonda paljaks ajama on teistest seksuaalselt oluliselt aktiivsemad ning infektsiooni saamine seetõttu ka oluliselt suurem.

Samas on kubemekarvade maha ajamisel ka üks positiivne külg. Nimelt on see hea moodus võitlemaks seal asuvate täidega.