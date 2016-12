Pähklinäpp jõuluseeria on sel aastal eriti tervislik ning koosneb naturaalsetest pähklitest ja kuivatatud puuviljadest. Pähklid sobivad ideaalselt kokku traditsioonilise jõulumeeleoluga, aga samas esindavad ka aina populaarsemaks muutuvat tervislike eluviiside suunda. Loe ja vaata, millised pähklid kuuluvad jõuluvalikusse ja kuidas ilusad poolekilosed pakid lahendavad nii mõnegi sinu kingimure.

Meie pähklite ja puuviljade segu koosneb röstitud metsapähklitest, mandlitest, india pähklitest, rosinatest ja kuivatatud jõhvikatest. Kõik jõululemmikud koos ühes pakis, ainult ava ja naudi! Ei pea isegi selle pärast muretsema, et liiga kiiresti otsa saaks – tegime heaga poolekilose paki, mille üle rõõmustab iga sõber ja pereliige.

Koorega metsapähklid kuuluvad rahuliku jõulupühade veetmise juurde. Millal siis veel võtad aja, et mõnusalt istuda ja perega juttu ajades pähkleid koortest välja krõbistada. Tervislik kingituseidee – vali ilusa pähklipaki juurde nende purustamiseks pähklitangid või sobiv kauss, kuhu sisse pähklid valada.

Gurmaanidele soovitame valida röstitud metsapähklite paki. Enne maitsmist pane kindlasti silmad kinni ja hinga sisse kõige mõnusamat-magusamat pähklilõhna. Aseta korviga lauale, et luua jõulumeeleolu ja täita tuba hõrgu lõhnaga – ainult nii kauaks, kuni suudad vastu panna!

Pähklinäpp suured mandlid maitsevad magusalt, aga on samas Sulle ka kasulikud. Pane need jõulupaki sisse oma sõbrale, kellel on alati kõht natuke tühi. Peotäis mandleid peletab näljatunde, annab energiat ja vitamiine nii vaimseks kui ka füüsiliseks tegevuseks. Suure piparkoogiküpsetamise vahepeal leidub ehk aega mandlitestki midagi maitsvat valmistada. Proovi katta mandleid just oma lemmikutega – meega, kaneeliga, kakaoga, erinevate vürtsidega.

Miks võiks pühade ajaks varuda ka paki kreeka pähkleid? Kellel siis ei oleks vaja väikest abi jõulusalmide meelde jätmisel! Nimelt aitab kreeka pähkel kaasa ajutegevusele ja parandab mälu. Lisaks on need toitainete sisalduse poolest kõige kasulikumad pähklid. Muuda oma jõulumenüü väärtuslikumaks lisades kreeka pähkleid küpsetistele, salatitele, liharoogadele ja pasteetidele.

