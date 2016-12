Valitsus loodab riigi eelarvesse miljoneid lisatulu autoomanikelt – iga kord, kui sõiduk vahetab omanikku, tuleb maksta riigilõivu ja lisatasu auto saastetaseme ja mootori võimsuselt.

Koalitsioonileppe kohaselt kehtestatakse sõiduautode registreerimisele uus ja kallim riigilõiv. Uue sõiduki registreerimisel tuleb maksta tavapärane 130 eurot , iga järgneva omanikuvahetusega 61 eurot. Olenemata sellest, kas sõiduk on tuttuus või mitte, lisandub asjaajamise põhisummale lisatasu, mis arvutatakse süsihappegaasi heitetaseme või selle puudumisel, mootorivõimsusega. Rahandusministeeriumi sõnul on kõrgema tasu eesmärk suunata inimesi eelistama väiksema kütusekulu ja keskkonnamõjuga sõidukeid. Näiteks kui auto süsihappegaasi näitaja kilomeetri kohta on 151–160 g või mootori võimsus 126–133 kW, tuleb juurde maksta 298 eurot. Uus riigilõiv hakkab kehtima 1. juulist 2017. Sellega loodab valitsus alates 2018. aastast riigieelarvesse ligi 14 miljonit eurot lisatulu.

Autolehe toimetaja Elmar Ots sõnul on küsitav, kui paljud hakkavad ikka uut riigilõivu maksma. "Praegu tuleb omanikuvahetuse vormistamisel maksta 61 eurot ja isegi seda ei raatsita mõnetuhandelise auto peale kulutada." Pigem hakatakse senisest rohkem sõitma (kasutatud sõidukite puhul) autoga, mis on pärast ostu ikkagi eelmise omaniku nimel. "Kui keskmise auto ostmisel saab 61 eurost 300 eurot, hakatakse aina rohkem sõitma ostu-müügi lepinguga: omanikuvahetus jääb vormistamata ja riigil jääb raha saamata," arvab Ots, viitades sellele, et praegu pole sundlust, mis käsiks omanikul ostetud auto enda nimele vormistada. Uus riigilõiv puudutab kõige rohkem vähem jõukamaid, kuid mõju võib olla ka rikastele ja Eesti teedel võidakse hakata nägema senisest vähem võimsaid autosid. Mujal Euroopas on juba trendid sellised, et vaid jõukad saavad suurte sõidukitega laiata. Otsa soovituse järgi tuleks autohuvilisel auto kiirelt välja vaadata. "Kui tahad autot vähegi osta, siis tehke seda enne riigilõivu kehtima hakkamist."