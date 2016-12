Jõulud lähenevad, kuid sul pole ühtegi ideed, mida lähedastele kinkida? Võib olla oled sa ise asja enda jaoks liiga keeruliseks ajanud.

Nimelt pakub Ameerika kaubamaja Nordstrom jõulukingi otsijatele vägagi lihtsalt lahendust - kivi. Tundub uskumatu, aga just nii see on. Kivi eest tuleb välja käia 80 eurot ning lisaks kivile saab selle raha eest ka väikese nahast ümbrise, kuhu sisse kivi otsapidi käib. Asjale lisab eksklusiivust see, et tegemist on Los Angelese piirkonnast korjatud kiviga.

Kindlasti mõtlete nüüd, et mida on inimesel ühe kiviga teha? Nordstrom on vaimuvaestele klientidele ka selles osas appi tulnud ja kirjutab tootetutvustuses on kivi on ideaalseks vestlusteemaks, seda saab kasutada raskusena paberite paigal hoidmiseks või siis lihtsalt võtta kui kunstiteost.