Niipea kui selgus, et USA koomik Amy Schumer hakkab oma uues filmis mängima Barbie’t, puhkes sotsiaalmeedias pahameeletorm.

Kritiseerijate meelest on vormikas Amy totaalselt vale valik. Kuid 35aastane näitlejanna ütleb, et peab nii tähtsa ja areneva ikooni kehastamist suureks auks, vahendab BBC News.

“Mina olen see, kes ütleb: ma olen ilus, ma olen tugev. Teie mind paika ei pane. Ma ise panen,” kirjutab Amy Instagramis, avaldades endast rannafoto mustas trikoos.

“Ma tean peeglisse vaadates, kes ma olen. Ma olen suurepärane sõber, õde, tütar ja pruut. Ma olen vinge koomik, olen üle maailma hiigelareenidel peaesineja ning teen telesaateid ja filme ja kirjutan raamatuid, kus ma laon kõik lagedale ja olen lõpmata julge. Aitäh kõigile lahkete sõnade ja toetuse eest ning taas kord sügavaim kaastunne trollidele, kes on suuremates piinades, kui me eales mõista suudame. Aitäh neile, et nad tegid niivõrd selgeks: ma olen [Barbie rolli jaoks] suurepärane valik.”