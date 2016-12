Tahad kinkida midagi omatehtut? Miks mitte üks imemaitsev piparkoogikook või isetehtud piparkoogid. Järgnevalt annab EveSol nõu, kuidas valmistada kõige paremaid piparkooke:

- Kui tainas kipub rullides kinni jääma, tuleb jahuga määrida nii lauda (korduvalt) kui ka rulli. Teinekord annab sellist tainast paremini rullida hoopis klaaspudeliga.

- Kui piparkoogid kipuvad ahjus liialt kerkima, tasub ahjuust sagedamini lahti teha. Abiks on ka, kui piparkooke pajakindaga patsutada. See sobib ka sel puhul, kui piparkoogid ahjus mullitama hakkavad.

- Glasuuri tehes tuleb tuhksuhkrut julgelt panna, tavaliselt isegi rohkem, kui retseptis on ette nähtud. Glasuurituutu soojeneb käes ja nii muutub ka glasuur vedelamaks, seega tasuks teha paksu hapukoore konsistentsiga glasuur.

- Kilekotiga saab väga peenikese glasuurijoone, kui lõikad kilekotti augu mitte otse, vaid väikese nurga all.

- Glasuurimiseks sobivad hästi külmutuskotid (need, millega saab marju ja juurvilju sügavkülma panna ja mis on mitu korda suletavad).

- Kõik tsitruselised ja eeterlikud õlid lisavad tainale oma nüansi. Kes tahab aga asja üle võlli keerata, võiks riivida hoopis sidruni, apelsini või laimi siirupi sisse – see annab täiesti teise tulemuse

- Kõige tähtsam piparkoogitaina komponent on siirup – see teeb tainast piparkoogitaina, ehk mida kauem tainas külmkapis on, seda paremini tõmbavad maitsed läbi ning ehedamad piparkoogid tulevad

- Rullides kehtib lihtne reegel – mida vähem rullida, seda paksemad piparkoogid tulevad

Kui pildil olev kook pani silmad särama, siis allpool leiad retsepti:

Piparkoogine juustukook

Piparkookides põhi, mida katab šokolaadine pähklisegu, kreemjas täidis ning piparmündine šokolaadikate sobivad pühade puhul väga hästi magusalauale.

Põhi:

- 200 g õhukesi piparkooke

- 100 g EveSol küpsetusmargariini

Täidis:

- 30 g kreeka pähkleid

- 1 karp Philadelphia Milka toorjuustu

- 2 muna

- 400 g maitsestamata toorjuustu

- 125 g hapukoort

- 1 dl suhkrut

- 2 tl vanillsuhkrut

Kaunistuseks:

- 100 g piparmündi šokolaadi

- 0,5 dl koort või piima

Purusta piparkoogid ning sega sulatatud võiga. Suru saadud segu küpsetuspaberiga kaetud ümara koogivormi põhja. Haki pähklid väikesteks tükkideks ning rösti kuumal, kuival pannil kergelt läbi. Sega röstitud pähklid toasooja Milka toorjuustuga ning määri segu küpsisepõhjale. Klopi munad lahti, lisa toasoe toorjuust, hapukoor ja suhkrud ning sega ühtlaseks. Vala täidis põhjale. Küpseta 175-kraadises ahjus 45 minutit, siis keera ahi välja, tee uks lahti ning jäta kook tunnikeseks ahju tahenema. Jahtunud kook kata glasuuriga (selleks sulata kastrulis šokolaad ning koor/piim, sega kuni saad ühtlase segu, mis vala koogile) ning tõsta ta seejärel külmkappi, hea oleks, kui ta saaks seal seista üleöö.

Retsepti autor: Helena Veetõusme

