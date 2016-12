Õhtulehe fotograaf tabas esmaspäeva õhtul momendi, mil Keskerakonna Tallinna vanalinnas asuva büroo ees redutas must kass. Päev hiljem teatas maaeluminister Martin Repinski tagasiastumisest. Täna kinnitas erakond, et paneb sellesama vanalinna kinnistu müüki, et leevendada oma finantsseisu.

Kaks nädalat valitsuses olnud Keskerakonda varjutavad lisaks ka kriminaalsüüdistused, mille eest peaminister Ratas eile Eesti inimestelt vabandust palus.

"Minu signaal erakonnale on see, et Keskerakond saaks tavaliseks erakonnaks, kes ei võitle iga päev kohtus. Mul ei ole palju aega, et tuua erakond välja nendest väga suurtest rahalistest probleemidest – ja tuleb tunnistada, et ka mõningatest hämaratest tehingutest, mida erakonna teatud juhtpersoonid on teinud," rääkis Ratas eilses Eesti Päevalehes.