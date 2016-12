Teletäht ja tema elukaaslane Nick Loeb lasid 2013. aastal külmutada kaks embrüot, kuid läksid siis lahku. Nüüd nõuab Loeb kohtult õigust saada embrüote ainuhooldajaks ning lasta need surrogaatema ihusse siirata, ehkki tema ja Sofia kirjutasid toona alla lepingule, et embrüoid tohib kasutada vaid nende mõlema nõusolekul.

Louisiana osariigis sisse antud hagis, mis nõuab embrüotele eluõigust, kannavad lapsehakatised nimesid Emma ja Isabella. New York Posti teatel väidetakse kohtuasjas, et Loeb asutas oma tulevaste laste jaoks sihtfondi, kuid nüüd jäävad Emma ja Isabella pärandusest ilma, kuna neil ei lubata sündida. Seega nõuab Loeb lastele eluõigust ning teeb seda nimelt Louisianas osariigis, kus külmutatud embrüotele pakutakse erilist seaduslikku kaitset.

Nüüdseks filmi “Magic Mike” tähe Joe Manganielloga abielus oleva Vergara advokaadid märgivad, et Loebist on saanud embrüote eluõiguse eestvõitleja alles hiljuti. Teisipäeval loobus Loeb teisest Vergara vastu algatatud hagist, kuna selgus, et temast on rasedaks jäänud kaks naist, kes mõlemad lasid aborti teha.