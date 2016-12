Soovid kiiresti rasedaks jääda? Sunni mees trenni! ()

Kui mees teeb kolm korda nädalas pooletunnise treeningu, on tal rohkem elujõulisi seemnerakke, vahendas BBC ajakirjas Reproduction ilmunud uurimust.

Selgus, et kui mehed end mõõdukalt liigutavad, on ka nende spermatosoidid väledamad ujujad. Treeningu mõju on paraku ajutine. Kui mees end käest ära laseb, muutuvad ka tema seemnerakud peatselt laisaks.

Kui on suur soov isaks saada, peaks mees vältima ka liiga karmi trennikoormust. Nimelt on näidatud, et ränkrasked treeningud mõjuvad spermale pigem halvasti.