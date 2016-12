Tundub, et Michael Korsi kottide hullus hakkab mööduma. Vähemalt väidavad eksperdid, et need pole enam sugugi trendikad.

Michael Kors on olnud aastaid ääretult populaarne kotibränd, kelle kott lihtsalt pidi igal naisel olemas olema. Ekspertide sõnul on aga brändi populaarsus kadumas ning Michael Korsi kotiga tänavale minemine ei pruugi enam kuigi trendikas olla, kirjutab veebiportaal Chic.

Põhjuseks on ekspertide sõnul asjaolu, et bränd on muutunud liiga tavaliseks ja kaotanud oma eksklusiivsuse. Süüdi on selles aga ei keegi muu kui lojaalsed kliendid, kelle suur nõudlus on muutnud kotid liiga kättesaadavaks ja neid üleeksponeerinud. Sellise asja juhtudes, pole aga võimalik enam midagi teha, et bränd taaskord eksklusiivseks muuta.

Süüdi on aga ka bränd ise, kes on liiga agaralt avanud poode ning toonud müüki uusi mudeleid. Seejuures on Michael Korsil mõnel pool maailmas ka outlet poed, kus kotte saab soetada eriti soodsalt, mis on aga ekspertide hinnangul iseendale augu kaevamine, sest ükski eksklusiivne bränd ei müü oma kaupa outletis ning kui klient teab, et sama kotti on võimalik saada odavamalt, ei ole ta nõus enam selle eest tavahinda maksma.