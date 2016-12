Joobes juhtimiselt tabatud mees on liiklusalaste rikkumistega politsei huviorbiiti sattunud ka varem. Lõuna Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Liane Peets ütles, et mees on ka varasemalt juhtinud mootorsõidukit omamata juhtimisõigust ning joobes juhtimise eest on teda karistatud kriminaalkorras.