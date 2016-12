1. Chandler ja haiporno − Tulsasse sattunud Chandler hakkas parasjagu täiskasvanutele mõeldud filme vaatama, kui saabus Monica ja mees oli sunnitud kanaleid vahetama. Telerist näidati aga loodusdokki, mispeale arvas Monica, et tema kaaslasel on omamoodi fetiš.

2. Joey ei oska prantsuse keelt − sellega on vast kõik öeldud.

3. Ross üritab briti aktsenti järele teha − uute tudengite ees kõnelev Ross on närvis, mistõttu otsustab ta ühtäkki kõnelda briti aktsendiga.

4. Massaažiklient võtab üle Phoebe keha − kui 80aastane naine sureb massaažilaual, usub Phoebe, et vanatädi võttis tema keha üle.

5. Chandler üritab hüpnoosi abil jätta suitsetamist maha − kõiksugu kokkusattumuste tõttu kuulab Chandler naistele mõeldud linti ja hakkab uskuma, et ta on tugev ja iseseisev naine, kel pole sigarette vaja.

6. Phoebe adopteerib rotiperekonna − kahjuritõrje kohale kutsunud Phoebe avastab, et tema köögis elab rotipere, kes vajab adopteerimist. Ei vaja vist mainimist, et rotid käivad temaga igal pool kaasas ...

7. Rachel arvab, et Joey palub teda naiseks − Rossi jaki taskust sõrmuse leidnud Joey põhjustab segaduse, kui Rachel arvab, et see on talle ja vastab (vale)ettepanekule jaatavalt.

8. Võileivad on maailma olulisimad asjad − esiteks kaotas Ross nende pärast töö, teiseks otsustas Joey päästa sõprade asemel oma võileiva. Ju need on siis kõige olulisemad asjad maailmas.