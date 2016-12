5aastane Austraalias ilmavalgust näinud laps, kes sündis meessuguorganitega, kasvab kohtu loal üles tüdrukuna.

Carla on identifitseeritud kui tüdruk, kuid tal on meessuguorganid, kirjutab BBC.

Palvega "valed" organid eemaldada, pöördusid kohtu poole lapse vanemad, kes kinnitasid, et nende järeltulija käitumine on vastav naissoole. Samuti ei ole Carla ealeski soovinud, et teda koheldaks kui poissi. Ta on eelistanud tüdrukutele mõeldud mänguasju, riideid ja tegevusi.

Kohtudokumentides on kirjas, et operatsioon vähendaks lapsel ka vähiriski ning selle peks teostama enne Carla puberteeti.