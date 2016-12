Koalitsioon kihutas maksumuudatuste kobareelnõu kolme tunniga rahanduskomisjonist läbi.

„Menetlusse antud maksupakett on lähemal uurimisel tõeline segapundar,” kurjustas kord üks poliitik. „Ma mõistan, et segaduse ja kiirustamise on tinginud valitsuse vajadus maksumuudatused enne esimest juulit läbi suruda, kuid selline kiirkorras tegemine on praagi tootmine, mille käigus lihtsalt sõidetakse opositsioonist üle.”

Ei, see tsitaat ei käi praeguse valitsuse plaanitavate maksu­muudatuste kohta ja selle autor ei ole keegi praegusest opositsioonilisest Reformierakonnast. Niimoodi ütles hoopis keskerakondlasest majandus- ja taristuminister Kadri Simson 2015. aasta mais, kui ta ise oli opositsioonis.

