Merepõhjas toimunud maavärin võttis Indoneesias Acehi provintsis vähemalt 50 inimese elu, teatas BBC.

Maavärin magnituudiga 6,5 tabas Sumatra saarel Sigli linna ümbrust.

(USA geoloogiateenistus)

Palju hooneid on hävinud ja kardetakse, et inimesi on veel rusude all lõksus. Kohalike võimude kinnitusel on hukkunute seas ka lapsi.