Eile õhtul kell 23.07 said päästjad väljakutse Viljandimaale Võhma linna Õuna tänavale, kus teate kohaselt põles suvila. Kui päästjad sündmuskohale jõudsid põles hoone juba lahtise leegiga.

Kiirelt saadi leekidest jagu, kuid järelkustutustööd kestsid kella üheni öösel.

Sündmuskohale tuli lisaks päästjatele ka politsei, kes selgitas välja, et suvilasse on sisse murtud ning see siis põlema süüdatud.

Kas midagi ka kaasa võeti see on selgitamisel. Edasi tegeleb juhtunuga politsei.



Suvila muutus peale tulekahju kasutukõlbmatuks. Inimesed tulekahjus viga ei saanud.