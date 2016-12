Tallinna vanalinnas loovad teisipäevast - nigulapäevast - saadik jõulutunnet akendele välja pandud jõulusõimed. Pärnu muuseumis saab aga näha sadu päkapikke.

Rohkem kui 40 aknal on välja pandud jõulusõimed, millest igaüks on ainulaadne - on laste tehtud paberist kujusid, on suursuguseid nagu lossikujuline Krakowi jõulusõim, vahendab ERR-i uudisteportaal saadet "Aktuaalne kaamera".

Jõulusõimede kujutamine on väga vana traditsioon - 12. sajandil levis komme tuua Püha perekond kodudesse üle Euroopa, kuid tänapäeval on jõulusõimede traditsioon levinud pigem katoliiklikes maades.

Pärnu muuseumi fuajee on aga täis päkapikke - kogunisti 380, kelle on sinna toonud päkapikukoguja Väino Linde.