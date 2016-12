Šokolaad ja ehted pole jõulude aeg sugugi kõige populaarsemad kingitused. Eskorttüdruk paljastab, et jõulude ajal on tema amet päris tulus, sest väga populaarne kingitus on seks kolmekesi.

Paarid olevat väga huvitatud, et oma kaaslastele kinkida kolmekat voodis, vahendab The Sun.

Kui enamasti kingitakse jõuludeks mõni hea lõhn, kallist kosmeetikat või elamusi, siis osad paarikesed otsivad jõulude ajal seiklusi ja vallatlemist voodis.