Taavi Rõivase taandumine Reformierakonna juhi kohalt on loogiline pärast valitsusest opositsiooni tõrjumist, kuid ei pruugi erakonnale pikas perspektiivis olla kasulik. Uuenemist ootavas Reformierakonnas osutus Rõivas sedavõrd andekaks, et edenes liiga kiiresti ja nüüd on oravail noor pensionär, kellega pole kodumaal nagu midagi peale hakata – 37aastasele poliitikule pole riigikogu asespiikri koht selline, kus pensionile minekuni tiksuda.

Uute väljakutsete otsimiseks välismaal saab Rõivas visiitkaardile märkida küll kaks peaministri tiitlit, kuid erinevalt poliitilisest Andrus Ansipist või Angela Merkelist on tegu märksa kergema kaalukategooria tegijaga. Ansip oli peaminister üheksa aastat, Merkel juba 2005. aastast ja kandideerib sellele kohale uuesti. Kodumaal oleks see aga valuuta küll.

Irooniline on seejuures see, et Reformierakond otsib kindla käega stabiilsust pakkuvat juhti, kuid erakonnal sellist kandidaati pole või kerkiks seda isikut otsides esmalt esile just nüüdseks endise peaministri nimi.