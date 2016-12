Ragnar Klavan mängis neljal Saksamaa Bundesligas veedetud hooajal kaasa 92% koduklubi Augsburgi mängudest, ent pärast suvist üleminekut Inglismaa tippklubisse Liverpool on see number taandunud 29% peale. Klavan on tõdenud, et olukord vajab harjumist, aga sõnab, et Liverpool on jalgpallurile paradiis.

Konstantin Vassiljev on Poola kõrgliigas sel sügisel võrgud puruks kõmmutanud ja jaganud ka tõrretäie meisterlikke resultatiivseid sööte. „Tahan proovida tugevamat taset. Tunnen, et mul on veel varu. Kas see kõik lõpeb õnnestumisega või mitte, sõltub juba minust ja olukorrast,“ sõnas poolkaitsja eelmisel nädala Õhtulehele. Kohe oli platsis hurjutajad, kes manitsesid Vassiljevit olemasoleva marjamaaga rahul olema ja mitte tundmatusse astuma

Pigem varblane peos kui tuvi katusel võib mõnel puhul olla mõistlik lähenemine, aga tippspordis harva. Klavan ja Vassiljev poleks kõrgtasemel, kui nad oleksid karjääris riske ja raskeid valikuid vältinud. Väljakutse võlu on sportlasele parim kannustaja.