Tähendab see telke? “On erinevaid lahendusvariante. Sõjaväeüksused on tegelikult ju võimelised olema ka iseseisvalt täiesti lageda taeva all,” ütles kolonelleitnant Palm. Tõenäoliselt ei saa valmis ka kõik garaažid ja muud liitlaste tulekuks vajalikud lisahooned.

Nii tõdes 1. jalaväebrigaadi ülem, kolonelleitnant Veiko-Vello Palm eile kohtumisel liitlaste lahingugrupi ülema ja ajakirjanikega. “Kõik kasarmud ei saa valmis aprillikuuks. See on selge,” sõnas Palm. “Siiski on meil erinevad tegutsemisvariandid praegu laua peal, et kuidas me suudame selle lühiajalise augu ära täita selle hetkeni, kui kasarmud valmis saavad. Kasarmud peaksid valmis saama järgmise aasta sügiseks.”

“Garaažide ehitamine on märgatavalt lihtsam. Kuid need ei ole garaažid tavapärases mõttes, et neli seina ja katus. Need on väga võimekad hooned, kus saab ladustada üksuse varustust, hooldada masinaid,” lisab kolonelleitnant Palm. “Ma usun, et meil ei teki probleeme selle lühiajalise auguga, päris algusega.”

Nato lahingugrupi ülema, kolonelleitnant Mark Wilsoni sõnul saab Eestis harjutamine olema esmalt keerukas, sest siinne maastik on neile võõras. Briti pataljon, mille põhjal lahingugrupp koostatakse, lahkus alles suvel Saksamaalt Paderbornist, kus pataljon baseerus 14 aastat. Briti tankiväed treenivad aga kõige enam hoopis Kanadas. “Osa Saksamaa maastikust on sarnane, aga mitte päris sama kui see, mis meid Eestis ootab,” tõdeb kolonelleitnant Wilson. “Ja Kanada maastik on väga avatud – väga vähe puid, väga vähe soid. Nii et Eestisse tulek on meile tõesti midagi uut.”

Eestisse jõudes hakkab Nato lahingugrupp alluma Eesti 1. jalaväebrigaadile ja selle ülemale, kolonelleitnant Veiko-Vello Palmile. Nato lahingugrupp jääb praeguse plaani järgi Eestisse tähtajatult.

Praegu elab Tapa sõjaväelinnakus veidi üle 1000 inimese, igapäevaselt tegutseb umbes 1500-2000. Kuna Tapale kolib ka seni Paldiskis baseerunud Scoutspataljon, siis peaks sõjaväelinnakus varsti olema mitu korda rohkem inimesi.