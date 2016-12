Maaelu minister Martin Repinski 14päevase karjääri viimaseks saatuslikuks löögiks sai Delfi andmetel see, et ta oli jätnud deklareerimata suure laenu, mille oli võtnud Narva mõjukalt poliitikult Aleksei Voronovilt. Õhtulehele kinnitab Repinski, et nii see ei ole.

Laenu suurus on umbes 6000-7000 eurot, teab Delfi kirjutada ja lisab, et Repinski oleks pidanud selle oma huvide deklaratsioonis deklareerima, aga jättis selle tegemata.

Deklareerimata laen sai Keskerakonna juhatusele teatavaks eile, kui arutati Repinski saatust.

"See ei vasta tõele," ajab Repinski Õhtulehele laenu deklareerimata jätmise tagasi, aga ei eita laenu. "Deklaratsioone esitatakse üks kord aastas ehk järgmine kord tuleb esitada maiks. Selle aasta kevadel esitatud deklaratsioon on korrektne," kinnitab ta.

Voronov on Narva vee-ettevõtte juht. Tema juhtimise all on ka Narva linnavolikogus Keskerakonnast välja kasvanud fraktsiooni Ühtne Narva. Aasta tagasi kirjutas Äripäev, et rahapesu uurimise staar, kuhu oli seotud ka suurfirma Maxima, oli Aleksei Voronov.