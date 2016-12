MTV sarjast "Jackass" tuntud trikimees Bam Margera sai Eesti e-residendiks ning ajab siin 3D-printimise eksperdi Taavi Kikasega ühist äri.

Kikasega, kes on 3D tehnoloogiaga juba aastaid tegelenud, asutas Margera Eestis ettevõtte Bammerch OÜ, mis toodab 3D-prinditud ehteid ja aksessuaare – esialgu terasest ja titaanist, hiljem ka kullast ja hõbedast, vahendas Menu. "Me toodame Bami stiiliga kaupa, milleks on erinevad ripatsid, järgmises etapis lähme me sõrmusteni ja lõpus loodame jõuda rulade 3D-printimiseni," kirjeldas Kikas Raadio 2 saates "Agenda".

Bamile, kes tuuritab mööda Euroopat oma ansambliga The Evesdroppers, võimaldab e-residentsus osaleda Eesti asjaajamistes, olenemata tema füüsilisest viibimiskohast.