Ene ja Haini on kaks naist paljudest, kes on tunda saanud lähisuhtevägivalda – mõlemad elasid aastaid koos vägivaldse mehega. Suhtest väljasaamine võttis pikki aastaid. Täna on nad "Radaris" valmis jagama oma lugu ühel lihtsal põhjusel: et naised, kes kannatavad lähisuhtevägivalla all, näeks, et väljapääs on olemas ka kõige trööstitumas olukorras. "Alguses juba hakkasid tulema mõned sellised nüansid ... tundsin, et ta oli nagu armukade. Ma ei tohtinud meestuttavatega rääkida, isegi oma vendadega ei tohtinud suhelda, kui tema kõrval ei olnud," räägib saates 35-aastane viie lapse ema Haini.

15 aastat vägivaldses suhtes olnud Ene tunnistab, et terrori all kannatasid ka nende lapsed: "Nad said suuremaks, nad nägid, et see, mida isa teeb, on vale. Ja nad astusid juba minu kaitseks välja," sõnab Ene.

Statistika perevägivalla kohta Eestis on õõvastav – ohvriuuringu järgi registreeriti 2015. aastal üle 15 000 perevägivalla juhtumi. Kuritegevuse statistika järgi alustas 2015. aastal politsei menetlust ligi 3000 perevägivalla juhtumiga seoses. See on aga jäämäe tipp, sest paljud ohvrid kannatavad pikalt vaimset ning füüsilist vägivalda.