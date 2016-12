Stuudiopublikut kehastavad inimesed olid kohale tulnud uhketes kostüümides ja sädelevates litterkleitides. Blond naisterahvas filmitiimist hõikas üle saali, et kõik kohaletulnud ikka paberile oma nime kirja paneksid ja allkirja annaksid, et on nõus filmis osalema ning kaamerasse jääma. Muidugi ongi kaamerasse jäämine kohaletulnute suurim soov. Filmimise vahepeal kulub aga palju aega järgmise võtte ootamise peale.

„Eks nende inimeste jaoks, kes pole varem võtetel käinud, on see kindlasti uus kogemus ja nad näevad, et väga palju on ootamist. Filmimine on võibolla ainult kaks viiendikku kogu protsessist,“ tõdes filmi üks autorites, Katrin Maimik.

Filmis on elulist huumorit

Järgmisel aastal linastuvas teoses peaosa mängiv Rain Tolk rääkis Õhtulehele, et peategelane on hoopis teistlaadi isik kui Tolk ise. Siiski tõdes näitleja, et kuna roll on kirjutatud spetsiaalselt talle, ei ole tal oma tegelaskuju mängimisega erilisi raskusi olnud. „Piinarikkaid kogemusi pole pidanud üle elama,“ muigas Tolk.

Mees kehastab filmis muusikakriitik Hugo Terasmaad, kes on õnnelikus suhtes olev 30ndates eluaastates kriitik. Ühel hetkel avastab Hugo Terasmaa aga, et tema suhe ei olegi nii pilvitu, kui seni on paistnud. Siis kolib mees maale oma kadunud ema majja ning peagi saabub sinna ta isa, kes teatab, et tal on elada jäänud vaid paar kuud.

„Oma isaga ei ole tal just olnud kõige paremad isa-poja suhted vaid pigem pingelised,“ märgib Tolk. „Ja kui mängu sekkub veel Evelin Võigemasti kehastatav psühhoterapeut Marian, lähevad isa ja poja suhted veel keerulisemaks.“

Tolk kinnitab, et film on üsna eluline ning kuigi laginal naerda võibolla ei saa, siis mõned elulised humoorikad nüansid on linateoses siiski sees.

Filmistsenaarium oli ajendatud näidendist

Maimik räägib, et „Minu näoga onu“ stsenaarium sündis näidendi põhjal. Nimelt osales Maimik 2010. aastal näidendiga „Metspart“ näidendivõistlusel „Mereäärsed lood“. „Metspardis“ olid samuti tähtsalt kohal isa ja poja suhted. Kuna näidend lavalaudadele ei jõudnudki, otsustasid Maimikud selle põhjal filmistsenaariumi kirjutada. „Mõtlesime, et miks me peaks jätma selle loo lihtsalt kuskile vedelema,“ seletab Maimik.

Filmil on olnud kaks võtteperioodi, üks suvel, teine sügisel ning esmaspäeval-teisipäeval olidki viimased võttepäevad. Suuri katastroofe Maimiku sõnul võtetel ette pole tulnud. „Väiksemaid apsakaid on ikka juhtunud,“ märgib ta. Maimik loodab, et film tuleb välja 2017. aasta sügisel.

VÕTTEPERIOOD ON LÄBI: eile oli Katrin Maimiku sõnul uue filmi viimane võttepäev (Aldo Luud)

Brigitte Susanne Hunt: olen alati tahtnud näitlejaks saada

Filmis lööb kaasa ka ajakirjanik ja näitleja Brigitte Susanne Hunt. Noor naine on varem mänginud filmis „Nullpunkt“ ning teleseriaalis „Doktor Silva“, samuti teinud kaasa mitmetes reklaamides ja õppefilmides.

Maimikute filmis kehastab Brigitte Susanne Chalice’i (Jarek Kasar, mängib filmis iseennast S. R.) groupie’t. Ta ajab mulle ligi ja ma fännan teda,“ kirjeldab Brigitte Susanne.

Naine lisab, et ühtlasi on tema roll olla stereotüüpne blond, keda tõmbab ligi kuulsuse sära. See pole esimene kord, kui Brigitte Susannel tuleb stereotüüpset blondiini mängida, ent naine kinnitab, et sellised rollid ei häiri teda. „Kahjuks me oleme praegu Eestis veel selles faasis, kus on ikka see arvamus, et kui naine on ilus, blond ja noor, siis ta ongi selline välisest särast mõjutatav ja rumal. Aga minu jaoks on see roll. See on dramaturgia. See ei väljenda ju kuidagiviisi minu isiksust,“ selgitab naine.

MEELDIB NÄIDELDA: kuigi hariduselt on Brigitte Susanne Hunt ajakirjanik, unistas ta kunagi näitlejaks saamisest (Aldo Luud)

Kuigi näitlejatöö pole Brigitte Susannele võõras, pole ta näitlemiskoolis käinud. Naine seletab, et näitlejaks õppimine oli pikka aega tema unistus, kuid ta otsustas teadlikult ajakirjandushariduse kasuks, kuna see pakub rohkem väljundeid. „Näitlejaks õppides saan ainult näidelda. Aga kui ma õpin ajakirjanikuks, siis ma saan teha nii ajakirjanikutööd kui töötada kommunikatsioonijuhina,“ toob ta näite. Brigitte Susanne lisab, et talle on alati suhelda meeldinud ja näitlejatööd saab ta nüüd muude asjade kõrvalt teha.