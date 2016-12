USA asepresident Joe Biden tegi hiljuti teatavaks, et kavatseb 2020. aastal presidendiks kandideerida, kuid ei võta endale sellega seoses hetkel ühtegi kohustust, vahendab The Independent.

Biden on ametist lahkuva Barack Obama asepresidendina ametis olnud kaks korda. Reporterite küsimusele, millisele positsioonile kavatseb Biden edaspidi kandideerida, vastas ta umbmääraselt: “Presidendiks. Ning samuti, teate ju küll, mis seal ikka, igatahes.” Vastus oli nii segane, et CNBC reporterid pidid temalt küsima, ega mees nalja ei tee. Biden vastas, et ta ei seo ennast hetkel mingite kohustustega ning lisas, et saatusel on imelik komme asjadesse sekkuda.

Biden proovis 1988. ja 2008. aastal Demokraatliku partei presidendikandidaadiks pürgida, kuid lõpetas oma valimiskampaania mõlemal korral üpris varakult. 2015. aastal, mil ta oleks pidanud parteisiseselt konkureerima nii Hillary Clintoni kui ka Bernie Sandersiga, ei soovinud Biden presidendikandidaadiks pürgida. Ta väitis, et otsustamise ajal ei olnud tal enam piisavalt aega, et tõsiseltvõetavat valimiskampaaniat käivitada. 2016. aastal edendas Biden Hillary Clintoni valimiskampaaniat.

2020. aasta Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste ajal oleks Joe Biden 77aastane ehk 3 aastat vanem, kui äsja presidendiks valitud Donald Trump praegu on. Hetkel hoiab kõige eakama USA presidendi rekordit Ronald Reagan, kes oli 1989. aastal ametist lahkumise hetkel 77-aastane.

Joe Biden esindas Delaware osariiki senaatorina alates 1973. aastast kuni 2009. aastani, mil ta valiti Barack Obama asepresidendiks. Biden on esimene roomakatoliku usku asepresident ning ta on olnud enamiku oma elust karsklane.